Зеленський провів першу розмову з Мерцом на посаді канцлера Німеччини

Президент Володимир Зеленський 8 травня провів телефонну розмову з новопризначеним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський написав на Х.

Зеленський привітав Мерца з обранням на посаду канцлера та висловив сподівання, що Німеччина продовжить "відігравати одну з ключових ролей у підтримці України".

Сторони "вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей" та обговорили перспективи співпраці, зазначив український президент.

"Також говорили про те, як зробити дипломатію ще більш змістовною. Будемо працювати разом заради достойного миру. Плануємо графік контактів на найближчий час", – додав Зеленський.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже встиг зробити кілька публічних заяв про Україну.

Серед іншого, він не очікує відправлення в Україну німецьких військових, а також сказав, що планує "незабаром" відвідати Київ.

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