Сибіга розкрив деталі візиту європейських міністрів до Львова

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що міністри закордонних справ країн Європи прибули до Львова для участі у двох важливих засіданнях.

Про це міністр написав у соцмережі Х у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Сибіга відзначив, що радий вітати верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас та європейських міністрів закордонних справ у Львові в День Європи.

Він зазначив, що візит міністрів розпочався з Личаківського кладовища, щоб вшанувати пам'ять українських героїв, які віддали своє життя у російсько-українській війні.

фото з х андрія Сибіги

У рамках візиту відбулась зустріч Сибіги, Каллас та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на якій обговорили подальші спільні зусилля для зміцнення України, посилення тиску на Росію та просування процесу вступу України до ЄС.

Далі за програмою відбудуться два важливі заходи: засідання міністрів закордонних справ ЄС та засідання Основної групи з питань Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

У МЗС уточнили, що до Львова прибули делегації з 35 держав Європи.

Кая Каллас напередодні анонсувала, що "остаточне політичне схвалення" трибуналу для Владіміра Путіна відбудеться у Львові 9 травня.