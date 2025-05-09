Сибига раскрыл детали визита европейских министров во Львов

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что министры иностранных дел стран Европы прибыли во Львов для участия в двух важных заседаниях.

Об этом министр написал в соцсети Х в пятницу, пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что рад приветствовать верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Калласа и европейских министров иностранных дел во Львове в День Европы.

Он отметил, что визит министров начался с Лычаковского кладбища, чтобы почтить память украинских героев, отдавших свою жизнь в российско-украинской войне.

фото с х андрия Сибиги

В рамках визита состоялась встреча Сибиги, Каллас и премьер-министра Дениса Шмыгаля, на которой обсудили дальнейшие совместные усилия для укрепления Украины, усиления давления на Россию и продвижения процесса вступления Украины в ЕС.

Далее по программе состоятся два важных мероприятия: заседание министров иностранных дел ЕС и заседание Основной группы по вопросам Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

В МИД уточнили, что во Львов прибыли делегации из 35 стран Европы.

Кая Каллас накануне анонсировала, что "окончательное политическое одобрение" трибунала для Владимира Путина состоится во Львове 9 мая.