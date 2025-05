Глави МЗС держав Європи вшанували у Львові полеглих українських воїнів

Міністри закордонних справ європейських держав та глава дипломатії ЄС Кая Каллас, що прибули до Львова 9 травня, вшанували полеглих українських воїнів.

Фото із церемонії вшанування Каллас опублікувала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Європейські дипломати відвідали Поле почесних поховань Личаківського цвинтаря, де поховані українські військові, полеглі у російсько-українській війні. На місці були також прем'єр Денис Шмигаль, глава МЗС Андрій Сибіга та мер Львова Андрій Садовий.

Today, we celebrate Europe Day with Ukraine and its people.

Because in a family, both joys and hardships are shared.



Together with Foreign Ministers, we stand united with Ukraine for a lasting peace. For the future we believe in. pic.twitter.com/10QOs96vZu