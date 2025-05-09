Франція використає доходи з заморожених росактивів на обслуговування САУ Caesar в Україні

Франція мобілізує доходи від заморожених російських активів для забезпечення технічного обслуговування самохідних гаубиць Caesar, які вона доставила в Україну.

Про це заявив глава французької дипломатії Жан-Ноель Барро цієї п'ятниці у Львові, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Ми незабаром оголосимо, що завдяки мобілізації доходів від заморожених акцій Франція зможе через свою компанію KNDS забезпечити оперативне обслуговування гармат Caesar, які Франція поставила Україні, щоб протистояти атакам Росії", – заявив Жан-Ноель Барро, який бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу.

ЄС вирішив використати відсотки, отримані від заморожених російських активів, для допомоги Києву. У червні 2024 року франко-німецький збройовий концерн KNDS, який, зокрема, виробляє установки Caesar, офіційно оформив у Парижі створення дочірнього підприємства в Україні, а потім оголосив про заснування центру технічного обслуговування Caesar.

Франція поставила близько 60 одиниць цих САУ, здатних випускати шість снарядів менш ніж за хвилину на дальність до 40 км з високою точністю.

Жан-Ноель Барро також заявив, що необхідно "підштовхнути Владіміра Путіна погодитися" на припинення вогню. "Ми хочемо миру, і сьогодні єдина перешкода на шляху до миру знаходиться в Москві, він проводить паради, його ім'я Владімір Путін", – сказав він. "Вчора президент республіки кілька разів розмовляв з президентом Трампом, якому він висловив це тверде переконання", – сказав він.

У четвер Мерц також мав телефонну розмову з Дональдом Трампом. Як повідомив канцлер, він висловив Трампу свою підтримку плану 30-денного перемир'я в Україні.

Дональд Трамп після розмови з президентом України Володимиром Зеленським 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я та знову згадав про можливість нових санкцій проти Росії.