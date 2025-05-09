Франция использует доходы от замороженных росактивов на обслуживание САУ Caesar в Украине

Франция мобилизует доходы от замороженных российских активов для обеспечения технического обслуживания самоходных гаубиц Caesar, которые она доставила в Украину.

Об этом заявил глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро в эту пятницу во Львове, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Мы вскоре объявим, что благодаря мобилизации доходов от замороженных акций Франция сможет через свою компанию KNDS обеспечить оперативное обслуживание пушек Caesar, которые Франция поставила Украине, чтобы противостоять атакам России", – заявил Жан-Ноэль Барро, который участвует во встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза.

ЕС решил использовать проценты, полученные от замороженных российских активов, для помощи Киеву. В июне 2024 года франко-немецкий оружейный концерн KNDS, который, в частности, производит установки Caesar, официально оформил в Париже создание дочернего предприятия в Украине, а затем объявил об учреждении центра технического обслуживания Caesar.

Франция поставила около 60 единиц этих САУ, способных выпускать шесть снарядов менее чем за минуту на дальность до 40 км с высокой точностью.

Жан-Ноэль Барро также заявил, что необходимо "подтолкнуть Владимира Путина согласиться" на прекращение огня. "Мы хотим мира, и сегодня единственное препятствие на пути к миру находится в Москве, он проводит парады, его имя Владимир Путин", – сказал он. "Вчера президент республики несколько раз разговаривал с президентом Трампом, которому он выразил это твердое убеждение", – сказал он.

В четверг Мерц также имел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Как сообщил канцлер, он выразил Трампу свою поддержку плана 30-дневного перемирия в Украине.

Дональд Трамп после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 мая заявил, что в лучшем варианте хотел бы 30-дневного безусловного перемирия и снова упомянул о возможности новых санкций против России.