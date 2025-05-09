Президент Болгарії назвав спроби України перемогти Росію "приреченими"
Президент Болгарії Румен Радев знову виступив із проросійськими заявами, цього разу засудивши підтримку Європейського Союзу для України та заявивши, що спроби Києва перемогти Росію є "приреченими".
Його слова цитує Politico, пише "Європейська правда".
Радев заявив, що "Європа не має власного бачення завершення війни та встановлення миру, а продовжує вкладати ресурси в справу", яка, на його думку, "приречена".
Також він вважає, що "вливання ще більшої кількості зброї" в Україну не наближає її до перемоги, а навпаки – призводить до нових жертв, руйнувань і втрати територій.
"Щодня відбувається протилежне – ще більше жертв, ще більше руйнувань, ще більше втрачених територій. Чи боїться Європа повернення миру? Бо повернення миру означає також повернення суспільної уваги до криз, які тліють у наших країнах і суспільствах", – сказав він.
Зазначимо, уряд Болгарії тримає в таємниці, що саме надсилається Києву, але відомо, що основна допомога – це боєприпаси, а також ракети для ключових зенітно-ракетних комплексів С-300.
У 2024 році Болгарія надіслала 150 бронемашин і самохідних гаубиць "Гвоздика" радянського виробництва.
Незважаючи на вигоди для болгарської армії, яка отримує хороші гроші за старе озброєння, проросійські сили в країні залишаються противниками військової допомоги Україні.
Найбільш затятими противниками є Радев, проросійська Болгарська соціалістична партія, яка входить до керівної коаліції, та велика прокремлівська партія "Відродження".
У грудні у парламенті Болгарії не дали добро на підписання безпекової угоди з Україною.