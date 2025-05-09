Президент Болгарии назвал попытки Украины победить Россию "обреченными"

Президент Болгарии Румен Радев вновь выступил с пророссийскими заявлениями, на этот раз осудив поддержку Европейского Союза для Украины и заявив, что попытки Киева победить Россию "обречены".

Его слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Радев заявил, что "Европа не имеет собственного видения завершения войны и установления мира, а продолжает вкладывать ресурсы в дело", которое, по его мнению, "обречено".

Также он считает, что "вливание еще большего количества оружия" в Украину не приближает ее к победе, а наоборот – приводит к новым жертвам, разрушениям и потере территорий.

"Ежедневно происходит обратное – еще больше жертв, еще больше разрушений, еще больше потерянных территорий. Боится ли Европа возвращения мира? Потому что возвращение мира означает также возвращение общественного внимания к кризисам, которые тлеют в наших странах и обществах", – сказал он.

Отметим, правительство Болгарии держит в секрете, что именно отправляется Киеву, но известно, что основная помощь – это боеприпасы, а также ракеты для ключевых зенитно-ракетных комплексов С-300.

В 2024 году Болгария отправила 150 бронемашин и самоходных гаубиц "Гвоздика" советского производства.

Несмотря на выгоду для болгарской армии, которая получает хорошие деньги за старое вооружение, пророссийские силы в стране остаются противниками военной помощи Украине.

Наиболее ярыми противниками являются Радев, пророссийская Болгарская социалистическая партия, входящая в правящую коалицию, и крупная прокремлевская партия "Возрождение".

В декабре в парламенте Болгарии не дали добро на подписание соглашения о безопасности с Украиной.