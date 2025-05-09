Лідери Фінляндії та Норвегії висловили обережний оптимізм щодо "перемирʼя" в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб і премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре вважають, що нинішні зусилля для припинення вогню в Україні рухаються в правильному напрямку.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, вони сказали на пресконференції 9 травня в Осло.

Стубб і Стьоре напередодні провели телефонні розмови з президентами України та США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, а пізніше – ще раз поговорили з Зеленським у межах саміту JEF.

"Я обережно оптимістичний, що в цей конкретний момент ми рухаємося в правильному напрямку, як у військовому плані на місцях, про що зазначив Зеленський, так і в плані припинення вогню та мирного процесу", – сказав фінський президент.

Він визнав, що не може назвати конкретні терміни досягнення такого "припинення вогню", але "в ідеальному світі перемир'я в Україні буде оголошене протягом вихідних".

Норвезький прем'єр-міністр водночас висловився дещо обережніше щодо прогресу.

"Порівняно із ситуацією кілька тижнів тому, я вважаю, є деякі позитивні елементи. Я думаю, що той факт, що США все ще залучені, що вони підтвердили свою залученість – якщо ви читали вчорашню заяву президента Трампа, я вважаю, що ми сприяли цьому", – сказав Стьоре.

Ідеться про заяву президента США після розмови з президентом України 8 травня – він сказав, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я.

Перед тим він висловив думку, що правитель РФ Владімір Путін став більш налаштованим на укладання миру після нещодавнього падіння цін на нафту.