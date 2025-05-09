Лидеры Финляндии и Норвегии выразили осторожный оптимизм касательно "перемирия" в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре считают, что нынешние усилия по прекращению огня в Украине движутся в правильном направлении.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, они сказали на пресс-конференции 9 мая в Осло.

Стубб и Стьоре накануне провели телефонные переговоры с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, а позже – еще раз поговорили с Зеленским в рамках саммита JEF.

"Я осторожно оптимистичен, что в этот конкретный момент мы движемся в правильном направлении, как в военном плане на местах, о чем отметил Зеленский, так и в плане прекращения огня и мирного процесса", – сказал финский президент.

Он признал, что не может назвать конкретные сроки достижения такого "прекращения огня", но "в идеальном мире перемирие в Украине будет объявлено в течение выходных".

Норвежский премьер-министр в то же время высказался несколько осторожнее относительно прогресса.

"По сравнению с ситуацией несколько недель назад, я считаю, есть некоторые положительные элементы. Я думаю, что тот факт, что США все еще вовлечены, что они подтвердили свою вовлеченность – если вы читали вчерашнее заявление президента Трампа, я считаю, что мы способствовали этому", – сказал Стёре.

Речь идет о заявлении президента США после разговора с президентом Украины 8 мая – он сказал, что в лучшем варианте хотел бы 30-дневного безусловного перемирия.

Перед этим он высказал мнение, что правитель РФ Владимир Путин стал более настроен на заключение мира после недавнего падения цен на нефть.