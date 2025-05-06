Трамп каже, що Путін став більш налаштованим на мир після падіння цін на нафту

Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Владімір Путін став більш налаштованим на укладання миру у російсько-українській війні після нещодавнього падіння цін на нафту.

Про це він сказав журналістам в Овальному кабінеті, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Ціна на нафту, яка є ключовою для російської економіки, впала приблизно на $15 за барель з початку року. За словами співрозмовників агентства, країни ОПЕК+ прискорять збільшення видобутку нафти.

"Я думаю, що з Росією, з нинішньою ціною на нафту – а ціна впала, – ми перебуваємо в хорошій позиції для досягнення домовленості. Вони хочуть домовитися. Україна хоче домовитися. Ми пройшли довгий шлях, і може статися щось... можливо, так і буде", – сказав Трамп.

Як писали напередодні, Трамп вважає, що пропозиція Путіна про так зване "триденне перемирʼя" – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.

А у британській розвідці вважають, що анонсоване очільником Кремля триденне "перемир’я" під святкування 9 травня має на меті показати нібито відкритість Росії до якихось домовленостей і обмежити Україну в далекобійних ударах, одночасно не погіршуючи свої позиції на фронті.