Україна та Нідерланди підписали меморандум про захист критичної інфраструктури

Україна та Нідерланди підписали меморандум про взаєморозуміння щодо захисту критичної інфраструктури.

Про це йдеться на урядовому порталі Нідерландів, пише "Європейська правда".

Метою документа є поглиблення структурної співпраці між двома країнами в галузі захисту критично важливих об’єктів.

Сторони домовилися про обмін знаннями та досвідом у сферах виявлення загроз, оцінки ризиків та розробки стратегій стійкості. Нідерланди також надаватимуть підтримку у розробці українського законодавства відповідно до норм ЄС.

Меморандум є логічним продовженням Угоди про безпекову співпрацю, яку Україна та Нідерланди підписали у березні 2024 року.

"Критична інфраструктура – це електростанції, системи водопостачання та інші життєво важливі об’єкти. Україна вже багато років живе під тиском атак, і саме вона сьогодні є прикладом стійкості, з якої ми можемо багато чого навчитися", – заявив міністр юстиції та безпеки Нідерландів Дікс ван Веел.

Він наголосив, що Нідерланди мають значний досвід у цій сфері, але водночас визнав, що українські підходи – зокрема дублювання та триразове резервування критичних систем – є унікальними і надзвичайно ефективними.

8 травня писали, що Румунія та Нідерланди створять спільний центр з навчання українського технічного персоналу F-16.

Наступного дня стало відомо, що країни ініціативи Об’єднаний експедиційний корпус (Joint Expeditionary Force, JEF), куди також входять й Нідерланди, запросили Україну до розширеного партнерства.