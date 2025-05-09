Украина и Нидерланды подписали меморандум о защите критической инфраструктуры

Украина и Нидерланды подписали меморандум о взаимопонимании по защите критической инфраструктуры.

Об этом говорится на правительственном портале Нидерландов, пишет "Европейская правда".

Целью документа является углубление структурного сотрудничества между двумя странами в области защиты критически важных объектов.

Стороны договорились об обмене знаниями и опытом в сферах выявления угроз, оценки рисков и разработки стратегий устойчивости. Нидерланды также будут оказывать поддержку в разработке украинского законодательства в соответствии с нормами ЕС.

Меморандум является логическим продолжением Соглашения о сотрудничестве в области безопасности, которое Украина и Нидерланды подписали в марте 2024 года.

"Критическая инфраструктура – это электростанции, системы водоснабжения и другие жизненно важные объекты. Украина уже много лет живет под давлением атак, и именно она сегодня является примером устойчивости, у которой мы можем многому научиться", – заявил министр юстиции и безопасности Нидерландов Дикс ван Веел.

Он подчеркнул, что Нидерланды имеют значительный опыт в этой сфере, но в то же время признал, что украинские подходы – в частности дублирование и трехкратное резервирование критических систем – являются уникальными и чрезвычайно эффективными.

8 мая писали, что Румыния и Нидерланды создадут совместный центр по обучению украинского технического персонала F-16.

На следующий день стало известно, что страны инициативы Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force, JEF), в которую также входят Нидерланды, пригласили Украину к расширенному партнерству.