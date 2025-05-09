Країни Північної Європи запросили Україну до розширеного партнерства
Країни, що входять до ініціативи Об’єднаний експедиційний корпус (Joint Expeditionary Force, JEF), запросили Україну до розширеного партнерства.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні уряду Норвегії.
Подальша підтримка України була центральною темою саміту JEF. Президент України Володимир Зеленський брав участь у деяких частинах зустрічі в мерії Осло в цифровому форматі.
"Ми погоджуємося запросити Україну до розширеного партнерства в Об'єднаному експедиційному корпусі. Війна Росії проти України кинула Європу в найсерйознішу безпекову ситуацію з часів Другої світової війни. Наша підтримка України залишається непохитною. Ми також маємо багато чому навчитись з досвіду українців у цій війні. Те, що Україна стає більш тісно пов'язаною з JEF, також важливо для безпеки і стабільності в нашому куточку Європи", – заявив прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Країни також погоджуються, що JEF має посилити свою роботу задля якнайкращої координації та співпраці з НАТО.
"Країни JEF мають унікальний досвід і стануть підтримкою для НАТО в тих сферах, які ми добре знаємо. Балтійське море, Крайня Північ і Північна Атлантика – це наш регіон. JEF є ареною практичної співпраці, спільного розуміння ситуації і обміну досвідом, який може допомогти посилити оборону і готовність як НАТО, так і окремих країн", – каже Стьоре.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна зацікавлена у розширенні співпраці з країнами Об’єднаного експедиційного корпусу та повноправному членстві в цій ініціативі.
Об'єднаний експедиційний корпус (Joint Expeditionary Force, JEF) – це коаліція, створена 2014 року й очолювана Великою Британією, до якої входять Данія, Норвегія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, країни Балтії та Нідерланди. Коаліція фокусується на підтриманні безпеки у Балтійському морі, північній Атлантиці та на Крайній Півночі.
У січні 2025 року ці країни запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури після підозрілого пошкодження підводної ЛЕП Estlink-2 і кількох підводних кабелів зв’язку у Фінській затоці 25 грудня 2024 року. Ця діяльність є доповненням до заходів на національному рівні та у рамках НАТО.