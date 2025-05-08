Румунія та Нідерланди створять центр для навчання українських техніків F-16

Румунія та Нідерланди створять спільний центр з навчання українського технічного персоналу F-16.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Нідерландів, передає "Європейська правда".

7 травня країни підписали меморандум про наміри створити спільний центр під час візиту міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса до свого румунського колеги Анджела Тилвара.

Центр підготовки буде розташований на авіабазі "Фетешті", де знаходиться Європейський центр підготовки пілотів F-16 (EFTC).

EFTC готує як румунських, так і українських пілотів. Зокрема, як нагадали в оборонному відомстві, наприкінці минулого року також було оголошено про намір офіційно передати 18 нідерландських F-16, які наразі розташовані на EFTC, до Румунії.

"Українці повністю використовують F-16 для повітряної оборони. Щодня ми бачимо, як це необхідно. Нам потрібні не тільки пілоти, а й добре підготовлений обслуговуючий персонал. Разом із Румунією ми робимо наступний важливий крок у цьому напрямку", – заявив Брекельманс.

3 травня Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні пакета послуг з обслуговування винищувачів F-16 та навчання на них на загальну суму близько 310,5 млн доларів.

А 4 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Чехія працюють над створенням українсько-чеської школи F-16.