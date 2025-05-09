США та Іран проведуть черговий раунд непрямих переговорів 11 травня

Сполучені Штати та Іран домовились про новий раунд переговорів щодо іранської ядерної програми у неділю, 11 травня, в Омані – напередодні візиту президента США Дональда Трампа до регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У пʼятницю Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Оман, який виступає посередником між Вашингтоном і Тегераном, запропонував сторонам провести черговий раунд перемовин у неділю і отримав згоду.

"Переговори рухаються вперед, і, природно, чим далі ми йдемо, тим більше консультацій проводимо і тим більше часу делегаціям потрібно для вивчення питань", – сказав Аракчі.

За інформацією джерела AFP, у переговорах з американського боку братиме участь спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф.

"Як і раніше, ми очікуємо як прямих, так і непрямих дискусій", – додало джерело.

З початку квітня США та Іран розпочали непрямі переговори щодо іранської ядерної програми за посередництва Оману. Американську сторону представляє посланник Трампа Стів Віткофф, а іранську – глава МЗС Аббас Аракчі.

Адміністрація Трампа вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.

Паралельно США посилили санкції проти Тегерана, зокрема його основного джерела доходів – продажу нафти.