США та Іран проведуть черговий раунд непрямих переговорів 11 травня
Сполучені Штати та Іран домовились про новий раунд переговорів щодо іранської ядерної програми у неділю, 11 травня, в Омані – напередодні візиту президента США Дональда Трампа до регіону.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
У пʼятницю Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Оман, який виступає посередником між Вашингтоном і Тегераном, запропонував сторонам провести черговий раунд перемовин у неділю і отримав згоду.
"Переговори рухаються вперед, і, природно, чим далі ми йдемо, тим більше консультацій проводимо і тим більше часу делегаціям потрібно для вивчення питань", – сказав Аракчі.
За інформацією джерела AFP, у переговорах з американського боку братиме участь спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф.
"Як і раніше, ми очікуємо як прямих, так і непрямих дискусій", – додало джерело.
З початку квітня США та Іран розпочали непрямі переговори щодо іранської ядерної програми за посередництва Оману. Американську сторону представляє посланник Трампа Стів Віткофф, а іранську – глава МЗС Аббас Аракчі.
Адміністрація Трампа вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.
Паралельно США посилили санкції проти Тегерана, зокрема його основного джерела доходів – продажу нафти.