США и Иран проведут очередной раунд непрямых переговоров 11 мая

Соединенные Штаты и Иран договорились о новом раунде переговоров по иранской ядерной программе в воскресенье, 11 мая, в Омане – накануне визита президента США Дональда Трампа в регион.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Оман, выступающий посредником между Вашингтоном и Тегераном, предложил сторонам провести очередной раунд переговоров в воскресенье и получил согласие.

"Переговоры продвигаются вперед, и, естественно, чем дальше мы идем, тем больше консультаций проводим и тем больше времени делегациям нужно для изучения вопросов", – сказал Аракчи.

По информации источника AFP, в переговорах с американской стороны примет участие специальный посланник Трампа Стив Виткофф.

"Как и ранее, мы ожидаем как прямых, так и непрямых дискуссий", – добавил источник.

С начала апреля США и Иран начали непрямые переговоры по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Американскую сторону представляет посланник Трампа Стив Виткофф, а иранскую – глава МИД Аббас Аракчи.

Администрация Трампа требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана.

Параллельно США усилили санкции против Тегерана, в частности его основного источника доходов – продажи нефти.