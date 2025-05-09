ЗМІ: командувача флоту Британії відсторонили через імовірний роман з підлеглою

Командувач Королівських військово-морських сил Великої Британії адмірал сер Бен Кі був відсторонений від посади через повідомлення, що в нього був позашлюбний звʼязок із підлеглою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналась газета The Times.

59-річному адміралу, одруженому батькові трьох дітей, наказали "відійти від виконання всіх обов'язків" на час службового розслідування його можливого роману з колегою, стверджує The Times.

Через це конференція з питань діяльності флоту Британії, яка мала відбутися наступного тижня і яку фактично мав очолити адмірал, була скасована.

Хоча імовірний роман Кі не є злочином, він порушує службове розпорядження, яке забороняє сексуальні стосунки між командирами та їхніми підлеглими в армії.

Міністерство оборони Британії у відповідь на запит The Times заявило, що розслідування ситуації триває, і "наразі коментувати його недоречно".

Як стверджує The Times, це перший випадок в 500-річній історії Королівського флоту Британії, коли його командувач став фігурантом розслідування про порушення дисципліни.

Нагадаємо, минулого року генерала італійської армії Роберто Ванначчі, якому оголосили догану за публікацію книги, що принижує ЛГБТ, мігрантів та феміністок, відсторонили від виконання службових обов'язків на 11 місяців.

А нещодавно ЗМІ повідомили, що німецький двозірковий генерал, залучений до місії НАТО з підтримки України, потрапив під дисциплінарне розслідування після жарту про згвалтування.