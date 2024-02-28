В Італії відсторонили генерала через гомофобні та расистські заяви

Генерала італійської армії Роберто Ванначчі, якому оголосили догану за публікацію книги, що принижує ЛГБТ, мігрантів та феміністок, відсторонили від виконання службових обов'язків на 11 місяців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на його адвоката.

За словами адвоката Ванначчі Джорджо Карти, Міноборони Італії стверджує, що видана генералом книга завдає шкоди принципу нейтралітету армії та престижу військового керівництва, а також може призвести до можливого наслідування у війську.

Карта заявив, що оскаржить це рішення в адміністративному суді на підставі того, що воно суперечить праву на свободу вираження поглядів, гарантованому всім громадянам Італії.

Лідер урядової ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив минулого місяця, що він може попросити Ванначчі взяти участь у виборах до Європарламенту в червні як кандидат від його політичної сили.

Думки, висловлені в книзі генерала "Світ навпаки", потрапили в заголовки італійських медіа минулого року, викликавши обурення за їхній гомофобний, расистський та сексистський характер.

Серед найбільш обурливих тверджень – те, в якому Ванначчі визначає гомосексуальність як аномалію та звинувачує "міжнародне гей-лобі" в тому, що воно нормалізує це явище.

Нещодавно церковний вертеп, в якому замість традиційних фігурок Марії та Йосипа зображені дві матері новонародженого Ісуса, викликав гнів серед консервативних католиків і політиків в Італії.

Раніше суд зобов’язав ультраправу партію "Брати Італії" сплатити компенсацію гей-парі з Канади, чиє фото з новонародженою дитиною вона використала в політичній рекламі проти сурогатного материнства.