СМИ: командующего флотом Британии отстранили из-за вероятного романа с подчиненной

Командующий Королевскими военно-морскими силами Великобритании адмирал сэр Бен Ки был отстранен от должности из-за сообщения о том, что у него была внебрачная связь с подчиненной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнала газета The Times.

59-летнему адмиралу, женатому отцу троих детей, приказали "отстраниться от исполнения всех обязанностей" на время служебного расследования его возможного романа с коллегой, утверждает The Times.

Из-за этого конференция по вопросам деятельности флота Великобритании, которая должна была состояться на следующей неделе и которую фактически должен был возглавить адмирал, была отменена.

Хотя вероятный роман Ки не является преступлением, он нарушает служебный приказ, запрещающий сексуальные отношения между командирами и их подчиненными в армии.

Министерство обороны Великобритании в ответ на запрос The Times заявило, что расследование ситуации продолжается, и "в настоящее время комментировать его неуместно".

Как утверждает The Times, это первый случай в 500-летней истории Королевского флота Великобритании, когда его командующий стал фигурантом расследования о нарушении дисциплины.

Напомним, в прошлом году генерал итальянской армии Роберто Ванначчи, которому вынесли выговор за публикацию книги, унижающей ЛГБТ, мигрантов и феминисток, отстранен от исполнения служебных обязанностей на 11 месяцев.

А недавно СМИ сообщили, что немецкий двухзвездочный генерал, привлеченный к миссии НАТО по поддержке Украины, попал под дисциплинарное расследование после шутки об изнасиловании.