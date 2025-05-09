Премʼєр Нідерландів: Рютте хоче обовʼязкових 5% ВВП витрат на оборону з 2032 року

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте хоче, щоб підвищений стандарт витрат на оборону у 5% ВВП набув чинності у 2032 році.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф після засідання уряду 9 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AD.nl.

Схооф підтвердив, що минулого тижня Рютте надіслав листа всім країнам-членам НАТО, в якому оголосив про намір домогтися прийняття нових обовʼязкових оборонних витрат на майбутньому саміті Альянсу в Гаазі.

Генсек хоче, щоб до 2032 року країни збільшили військові витрати до 3,5% ВВП, а ще 1,5% ВВП має бути витрачений на пов'язані з цим питання, наприклад інфраструктуру та кібербезпеку, стверджує нідерландський премʼєр.

За його словами, найбільш зацікавлені міністри вже провели перші переговори щодо побажань генерального секретаря НАТО, і дискусія продовжиться в найближчі тижні.

Як зазначає AD.nl, Схооф став першим лідером держави Альянсу, який оприлюднив попередній графік впровадження нової норми оборонних витрат НАТО.

Як відомо, США після приходу до влади Трампа вимагають від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до мінімум 5% ВВП.

Водночас на початку квітня польська сторона говорила, що нібито отримала підтвердження від Дональда Трампа про його участь у саміті в червні 2025 року.

Також очікується, що саміт Альянсу може відвідати президент України Володимир Зеленський.