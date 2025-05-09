Премьер Нидерландов: Рютте хочет обязательных 5% ВВП расходов на оборону с 2032 года

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет, чтобы повышенный стандарт расходов на оборону в 5% ВВП вступил в силу в 2032 году.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф после заседания правительства 9 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AD.nl.

Схооф подтвердил, что на прошлой неделе Рютте направил письмо всем странам-членам НАТО, в котором объявил о намерении добиться принятия новых обязательных оборонных расходов на будущем саммите Альянса в Гааге.

Генсек хочет, чтобы к 2032 году страны увеличили военные расходы до 3,5% ВВП, а еще 1,5% ВВП должно быть потрачено на связанные с этим вопросы, например инфраструктуру и кибербезопасность, утверждает нидерландский премьер.

По его словам, наиболее заинтересованные министры уже провели первые переговоры по пожеланиям генерального секретаря НАТО, и дискуссия продолжится в ближайшие недели.

Как отмечает AD.nl, Схооф стал первым лидером государства Альянса, который обнародовал предварительный график внедрения новой нормы оборонных расходов НАТО.

Как известно, США после прихода к власти Трампа требуют от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до минимум 5% ВВП.

В то же время в начале апреля польская сторона говорила, что якобы получила подтверждение от Дональда Трампа о его участии в саммите в июне 2025 года.

Также ожидается, что саммит Альянса может посетить президент Украины Владимир Зеленский.