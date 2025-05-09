Білий дім: Трамп найближчим часом не планує зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп у межах візиту до країн Близького Сходу не планує зустрічі з Владіміром Путіним, про що раніше спекулювали ЗМІ.

Цю інформацію журналістам на брифінгу 9 травня підтвердила речниця Білого дому Керолайн Левітт, пише "Європейська правда".

На питання про можливість візиту Трампа й Путіна наступного тижня Левітт сказала, що "цього не буде".

На початку лютого ЗМІ писали, що місцем зустрічі президента США й господаря Кремля можуть бути Саудівська Аравія чи Обʼєднані Арабські Емірати – країни, які Трамп відвідає в межах близькосхідного туру наступного тижня.

У Кремлі днями повторили, що вважають "необхідною" зустріч Путіна з Трампом, але вона "повинна бути відповідним чином підготовленою".

Президент США на днях заявив, що очільник Кремля став більш налаштованим на укладання миру у російсько-українській війні після нещодавнього падіння цін на нафту.