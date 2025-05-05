У Кремлі назвали необхідною зустріч Трампа і Путіна

Кремль вважає необхідною зустріч лідерів РФ і США Владіміра Путіна і Дональда Трампа.

Про це заявив журналістам прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков, передає "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Пєсков, однак, наголосив, що зустріч Трампа і Путіна має бути відповідним чином підготовлена.

"Така зустріч явно на слуху. Багато в чому, ми вважаємо, вона, звичайно ж, необхідна. Вона повинна бути відповідним чином підготовлена, і це вимагає зусиль на найрізноманітніших експертних рівнях. Це вимагає продовження контактів між Москвою і Вашингтоном, які були запущені і зараз тривають. Поки що конкретики з цього приводу немає", – сказав він у відповідь на питання, чи може Путін зустрітися з Трампом у Саудівській Аравії в травні.

Американський лідер раніше заявив, що подумає про можливу зустріч з Путіним в Саудівській Аравії під час візиту до королівства в середині травня. Пєсков же пояснив, що у Путіна в графіку немає поїздок на Близький Схід.

Напередодні президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитись неможливим через велику ненависть між сторонами.

У Державному департаменті США заявили, що Штати "змінять підхід" до спроб зупинити війну між Росією та Україною і планують зайняти менш активну роль.