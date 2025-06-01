Швеція посилить контроль за іноземними суднами, аби боротись з "тіньовим флотом" РФ

Уряд Швеції ухвалив нову постанову про посилення перевірок страхування іноземних суден з метою посилення контролю над так званим "тіньовим флотом" Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві шведського уряду.

Нове положення, яке посилює контроль за іноземними суднами, що прямують до Швеції, шляхом вимагання інформації про страхування, набуде чинності 1 липня.

Згідно з ним, шведська Берегова охорона та Морське управління зможуть збирати інформацію про страхування навіть від суден, які проходять через шведську морську територію або економічну зону – а не тільки від тих, що заходять у порт.

"Ми спостерігаємо все більше проблемних подій у Балтійському морі, і це вимагає від нас не тільки сподіватися на краще, але й готуватися до найгіршого", – прокоментував прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Росія використовує "тіньовий флот" для транспортування нафти і газу або для перевезення вкраденого українського зерна.

Нещодавно російське судно "тіньового флоту" помітили під час здійснення "підозрілих маневрів" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.

Європейський Союз уже вніс до санкційного списку майже 350 суден "тіньового флоту", востаннє – 20 травня.