Швеция усилит контроль за иностранными судами, чтобы бороться с "теневым флотом" РФ

Правительство Швеции приняло новое постановление об усилении проверок страхования иностранных судов с целью усиления контроля над так называемым "теневым флотом" России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении шведского правительства.

Новое положение, которое усиливает контроль за иностранными судами, следующими в Швецию, путем запроса информации о страховании, вступит в силу 1 июля.

Согласно ему, шведская Береговая охрана и Морское управление смогут собирать информацию о страховании даже от судов, проходящих через шведскую морскую территорию или экономическую зону, а не только от тех, которые заходят в порт.

"Мы наблюдаем все больше проблемных событий в Балтийском море, и это требует от нас не только надеяться на лучшее, но и готовиться к худшему", – прокомментировал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Россия использует "теневой флот" для транспортировки нефти и газа или для перевозки украденного украинского зерна.

Недавно российское судно "теневого флота" заметили во время совершения "подозрительных маневров" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.

Европейский Союз уже внес в санкционный список почти 350 судов "теневого флота", последний раз – 20 мая.