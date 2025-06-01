Біля кордону Чехії та Німеччини поліція застрелила чоловіка

У результаті стрілянини біля німецько-чеського кордону в ніч проти суботи, 31 травня, поліція Німеччини застрелила чоловіка.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Як повідомила поліція німецького округу Верхня Франконія, у межах внутрішнього прикордонного контролю в прикордонній громаді Ширндінг поліцейські вирішили зупинити автомобіль чоловіка.

Авто зупинилось, але його водій почав тікати від поліції, паралельно відкривши по ній вогонь. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь і смертельно поранили чоловіка.

Незважаючи на негайні реанімаційні заходи, життя пораненого врятувати не вдалося. Поліцейські, які брали участь в інциденті, не постраждали.

Причини, з яких чоловіка вирішили зупинити для перевірки, поки що невідомі. Так само невідома особа загиблого і причини, з яких він відкрив вогонь. Інцидент розслідує кримінальна поліція баварського міста Хоф.

З жовтня 2023 року Німеччина посилила перевірки на внутрішніх кордонах, покликані стримати міграційний тиск.

З початком роботи нового уряду Німеччини у травні міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.

А втім, у поліції скаржаться, що не зможуть довго працювати у такому режимі.