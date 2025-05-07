Новий уряд Німеччини різко посилює контроль на кордонах проти мігрантів

Новий міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт розпорядився затримувати всіх мігрантів на кордоні за незаконний вʼїзд і посилити прикордонні патрулі поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

У перший день роботи глава німецького МВС видав усне розпорядження федеральній поліції посилити прикордонний контроль і збільшити кількість випадків відмови в'їзду нелегалам.

Нинішній штат у 11 тисяч співробітників на кордоні, за інформацією Bild, буде збільшено на 2000-3000 людей.

Крім того, Добріндт також письмово скасував усне розпорядження федеральній поліції від 2015 року, згідно з яким іноземцям дозволяли вʼїзд до Німеччини в разі подання прохання про притулок навіть без документів.

Мерц раніше обіцяв, що з першого дня роботи його уряду в Німеччині буде посилений прикордонний контроль та відмовлено у наданні притулку нелегальним біженцям.

З жовтня 2023 року Німеччина вже мала посилений контроль на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією. На німецько-австрійському кордоні контроль існував вже довше.

А у вересні 2024 року Німеччина розширила вже наявний контроль на сході та півдні країни на кордони з Данією, Нідерландами, Бельгією та Люксембургом.