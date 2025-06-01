У границы Чехии и Германии полиция застрелила мужчину

В результате перестрелки у немецко-чешской границы в ночь на субботу, 31 мая, полиция Германии застрелила мужчину.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Как сообщила полиция немецкого округа Верхняя Франкония, в рамках внутреннего пограничного контроля в приграничном населенном пункте Ширндинг полицейские решили остановить автомобиль мужчины.

Автомобиль остановился, но его водитель начал убегать от полиции, одновременно открыв по ней огонь. Правоохранители открыли ответный огонь и смертельно ранили мужчину.

Несмотря на немедленные реанимационные меры, жизнь раненого спасти не удалось. Полицейские, участвовавшие в инциденте, не пострадали.

Причины, по которым мужчину решили остановить для проверки, пока неизвестны. Также неизвестна личность погибшего и причины, по которым он открыл огонь. Инцидент расследует криминальная полиция баварского города Хоф.

С октября 2023 года Германия усилила проверки на внутренних границах, призванные сдержать миграционное давление.

С началом работы нового правительства Германии в мае министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже подали заявки на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС.

Впрочем, в полиции жалуются, что не смогут долго работать в таком режиме.