У границы Чехии и Германии полиция застрелила мужчину
В результате перестрелки у немецко-чешской границы в ночь на субботу, 31 мая, полиция Германии застрелила мужчину.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Как сообщила полиция немецкого округа Верхняя Франкония, в рамках внутреннего пограничного контроля в приграничном населенном пункте Ширндинг полицейские решили остановить автомобиль мужчины.
Автомобиль остановился, но его водитель начал убегать от полиции, одновременно открыв по ней огонь. Правоохранители открыли ответный огонь и смертельно ранили мужчину.
Несмотря на немедленные реанимационные меры, жизнь раненого спасти не удалось. Полицейские, участвовавшие в инциденте, не пострадали.
Причины, по которым мужчину решили остановить для проверки, пока неизвестны. Также неизвестна личность погибшего и причины, по которым он открыл огонь. Инцидент расследует криминальная полиция баварского города Хоф.
С октября 2023 года Германия усилила проверки на внутренних границах, призванные сдержать миграционное давление.
С началом работы нового правительства Германии в мае министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже подали заявки на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС.
Впрочем, в полиции жалуются, что не смогут долго работать в таком режиме.