У поліції Німеччини кажуть, що "не витримають" постійних посилених перевірок біля кордонів

У профспілці співробітників поліції Німеччини заявили, що "не витримають довго" у робочому режимі, який створило запровадження урядом посиленого прикордонного контролю для протидії нелегальній міграції.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Керівник профспілки працівників поліції Німеччини Андреас Роскоф заявив, що посилений режим перевірок на кордонах створив велике додаткове навантаження на поліцію і може існувати лише як тимчасове явище.

"Ми зараз справляємося лише тому, що скоригували графіки чергувань, поставили на паузу тренувальні плани і скорочення овертаймів… Очевидно, що поліція зможе підтримувати такі посилені перевірки ще кілька тижнів", – сказав він.

Раніше у розпорядженні видання опинилася внутрішня записка, створена на початку травня, де також лунають сумніви, що поліція зможе тривалий час забезпечувати перевірки у тих обсягах, як передбачили в МВС.

Нагадаємо, з початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами. Зміна курсу Німеччини вже відобразилася на статистиці – вона вперше за багато років втратила першість серед країн, де подають найбільше заявок на отримання притулку.