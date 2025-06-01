Опозиція Чехії хоче відставки уряду після скандалу з біткоїнами в Мінʼюсті

Заступник голови найбільшої опозиційної партії Чехії ANO Карел Гавлічек заявив, що опозиція виступає за відставку уряду після того, як Міністерство юстиції потрапило у скандал з продажем біткоїнів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Гавлічек заявив, що на засіданні Палати депутатів Чехії у четвер ANO вимагатиме від коаліційного уряду відставки через спірне передання біткоїнів Міністерству юстиції.

На його думку, нинішній уряд може залишитися при владі до парламентських виборів, запланованих на осінь 2025 року, але не повинен ухвалювати жодних принципових рішень.

"Ми дуже серйозно розглядаємо можливість скликання засідання про недовіру уряду", – додав Гавлічек на випадок, якщо коаліційний уряд не подасть у відставку.

Заступник голови крайньої правої чеської партії SPD Радім Фіала заявив про підтримку ANO в цьому плані.

Нинішні опитування показують упевнену перемогу партії ANO на прийдешніх виборах до чеського парламенту і падіння популярності трипартійної правоцентристської коаліції на чолі з Петром Фіалою.

Нагадаємо, скандал у Міністерстві юстиції Чехії спалахнув у звʼязку з продажем за майже мільярд чеських крон біткоїнів, які, як зʼясувалось, відомство отримадл від засудженого за торгівлю наркотиками Томаша Їржиковського.

Після цього міністр юстиції Чехії Павел Блажек подав заяву про відставку, хоча й не визнав провини в ситуації – наголошуючи, що суди не довели кримінального походження криптовалюти.