Міністр юстиції Чехії іде у відставку через скандальний продаж біткоїнів на аукціоні

Очільник Міністерства юстиції Чехії Павел Блажек заявив про відставку після хвилі критики, яка виникла у звʼязку з продажем його відомством біткоїнів сумнівного походження.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Цього тижня Мінʼюст Чехії оголосив, що заробив майже мільярд чеських крон (38,4 мільйона євро) на продажі майже 480 біткоїнів, які отримав від невідомого благодійника.

Блажек стверджував, що хотів розподілити ці гроші в межах чеської юстиції, наприклад жертвам злочинів, на боротьбу з кіберзлочинністю або для Пенітенціарної служби Чехії.

Але у пʼятницю стало відомо, що біткоїни, ймовірно, були подаровані Томашем Їржиковським, який у 2017 році потрапив до в'язниці за розтрату, торгівлю наркотиками та незаконне зберігання зброї.

На цьому тлі Головна прокуратура Чехії в Оломоуці оголосила, що контролює розслідування справи про біткоїни, подаровані Міністерству юстиції, якою вже займається Національний центр проти організованої злочинності (NCOZ).

"За згодою з прем'єр-міністром Фіалою я вирішив подати у відставку з посади міністра юстиції. Я не визнаю за собою жодних незаконних дій. Однак я не хочу шкодити репутації уряду та урядової коаліції", – заявив Блажек на X.

Його рішення привітав глава чеського уряду, зазначивши, що вірить: міністр "діяв добросовісно".

Нагадаємо, попередня гучна відставка в уряді Чехії сталась у вересні 2024 року, коли з нього пішов віцепремʼєр і тодішній лідер Партії піратів Іван Бартош на тлі провального результату урядової коаліції на місцевих виборах.

Це потягло за собою вихід "Піратів" з уряду, при цьому міністр закордонних справ Ян Ліпавський, який належав до цієї політсили, зберіг портфель як безпартійний.