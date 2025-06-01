Оппозиция Чехии хочет отставки правительства после скандала с биткойнами в Минюсте

Заместитель председателя крупнейшей оппозиционной партии Чехии ANO Карел Гавличек заявил, что оппозиция выступает за отставку правительства после того, как Министерство юстиции попало в скандал с продажей биткойнов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Гавличек заявил, что на заседании Палаты депутатов Чехии в четверг ANO будет требовать от коалиционного правительства отставки из-за спорной передачи биткоинов Министерству юстиции.

По его мнению, нынешнее правительство может остаться у власти до парламентских выборов, запланированных на осень 2025 года, но не должно принимать никаких принципиальных решений.

"Мы очень серьезно рассматриваем возможность созыва заседания о недоверии правительству", – добавил Гавличек на случай, если коалиционное правительство не подаст в отставку.

Заместитель председателя крайне правой чешской партии SPD Радим Фиала заявил о поддержке ANO в этом плане.

Нынешние опросы показывают уверенную победу партии ANO на предстоящих выборах в чешский парламент и падение популярности трехпартийной правоцентристской коалиции во главе с Петром Фиалой.

Напомним, скандал в Министерстве юстиции Чехии разгорелся в связи с продажей за почти миллиард чешских крон биткойнов, которые, как выяснилось, ведомство получило от осужденного за торговлю наркотиками Томаша Йиржиковского.

После этого министр юстиции Чехии Павел Блажек подал заявление об отставке, хотя и не признал вины в ситуации, отметив, что суды не доказали криминальное происхождение криптовалюты.