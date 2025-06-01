ЗМІ: Британія хоче придбати винищувачі, здатні нести ядерну зброю

Велика Британія планує розширити сили ядерного стримування і в межах цих зусиль розглядає варіанти придбання винищувачів, здатні запускати тактичну ядерну зброю.

Про це дізналась газета The Sunday Times, повідомляє "Європейська правда".

Британський уряд веде, як пише The Sunday Times, "надзвичайно делікатні переговори" про придбання носіїв ядерної зброї.

За словами співрозмовників видання, британський міністр оборони Джон Гілі та нинішній голова Генштабу Збройних сил Британії адмірал сер Тоні Радакін планують придбати у США винищувачі, здатні запускати гравітаційні бомби з меншою потужністю, ніж звичайні ядерні боєголовки.

Після підтримки з боку премʼєр-міністра Кіра Стармера британські представники провели перші переговори з Пентагоном, пише The Sunday Times.

Його джерела стверджують, що Британія наразі віддає пріоритет закупівлі стелс-винищувачів F-35A Lightning компанії Lockheed Martin, хоча, як вважається, розглядаються й інші типи літаків.

Ці літаки мають дальність польоту 1400 км, що перевищує дальність інших модифікацій F-35, і можуть нести термоядерну гравітаційну бомбу B61 – яку, як очікується, Британія використовуватиме в межах ядерного стримування НАТО.

F-35A Lightning повинні будуть стати другим стовпом ядерного стримування Британії (на додачу до підводних човнів) і можуть бути використані за сценарію, що не передбачає тотальної ядерної війни, зазначає The Sunday Times.

Деталі переозброєння британської армії, як очікується, будуть викладені у стратегічному огляді оборони Великої Британії, що опублікують у понеділок.

130-сторінковий документ, серед іншого, попереджатиме про "безпосередню і нагальну" небезпеку, яку становить Росія.