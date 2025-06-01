СМИ: Британия хочет приобрести истребители, способные нести ядерное оружие

Великобритания планирует расширить силы ядерного сдерживания и в рамках этих усилий рассматривает варианты приобретения истребителей, способных запускать тактическое ядерное оружие.

Об этом узнала газета The Sunday Times, сообщает "Европейская правда".

Британское правительство ведет, как пишет The Sunday Times, "чрезвычайно деликатные переговоры" о приобретении носителей ядерного оружия.

По словам собеседников издания, британский министр обороны Джон Гили и нынешний глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин планируют приобрести в США истребители, способные запускать гравитационные бомбы с меньшей мощностью, чем обычные ядерные боеголовки.

После поддержки со стороны премьер-министра Кира Стармера британские представители провели первые переговоры с Пентагоном, пишет The Sunday Times.

Его источники утверждают, что Великобритания в настоящее время отдает приоритет закупке стелс-истребителей F-35A Lightning компании Lockheed Martin, хотя, как считается, рассматриваются и другие типы самолетов.

Эти самолеты имеют дальность полета 1400 км, что превышает дальность других модификаций F-35, и могут нести термоядерную гравитационную бомбу B61, которую, как ожидается, Великобритания будет использовать в рамках ядерного сдерживания НАТО.

F-35A Lightning должны стать вторым столпом ядерного сдерживания Великобритании (в дополнение к подводным лодкам) и могут быть использованы по сценарию, не предусматривающему тотальной ядерной войны, отмечает The Sunday Times.

Детали перевооружения британской армии, как ожидается, будут изложены в стратегическом обзоре обороны Великобритании, который будет опубликован в понедельник.

130-страничный документ, среди прочего, будет предупреждать о "непосредственной и неотложной" опасности, которую представляет Россия.