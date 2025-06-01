Глава Мінфіну США очікує розмови Трампа й Сі на тлі торговельних розбіжностей

Міністр фінансів США Скотт Бессент очікує, що американський президент Дональд Трамп і китайський президент Сі Цзіньпін незабаром особисто обговорять двосторонні торговельні суперечки.

Про це він сказав в інтервʼю CBS News, повідомляє "Європейська правда".

Бессент висловив упевненість, що останній виток торговельної суперечки між США і Китаєм вдасться владнати тоді, коли Трамп і Сі проведуть телефонну розмову.

"Але той факт, що вони утримують частину продукції, яку погодилися випустити відповідно до нашої угоди, – можливо, це збій у китайській системі, а можливо, це зроблено навмисно", – зазначив він.

На запитання, чи запланована розмова з лідером Китаю в графіку Трампа, глава Мінфіну США відповів: "Я вірю, що ми дуже скоро щось побачимо".

У пʼятницю Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про взаємне пом'якшення тарифів, укладеної на початку травня під час двосторонніх торговельних переговорів.

Згідно з тією домовленістю, США мали тимчасово знизити тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".

Наскільки відомо, жодної телефонної розмови між китайським та американським лідерами за останні місяці не відбулось.