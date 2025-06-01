Глава Минфина США ожидает разговора Трампа и Си на фоне торговых разногласий

Министр финансов США Скотт Бессент ожидает, что американский президент Дональд Трамп и китайский президент Си Цзиньпин в ближайшее время лично обсудят двусторонние торговые споры.

Об этом он сказал в интервью CBS News, сообщает "Европейская правда".

Бессент выразил уверенность, что последний виток торгового спора между США и Китаем удастся уладить тогда, когда Трамп и Си проведут телефонный разговор.

"Но тот факт, что они удерживают часть продукции, которую согласились выпустить в соответствии с нашим соглашением, – возможно, это сбой в китайской системе, а возможно, это сделано намеренно", – отметил он.

На вопрос, запланирован ли разговор с лидером Китая в графике Трампа, глава Минфина США ответил: "Я верю, что мы очень скоро что-то увидим".

В пятницу Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о взаимном смягчении тарифов, заключенного в начале мая во время двусторонних торговых переговоров.

Согласно этой договоренности, США должны были временно снизить тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%. Стороны также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям".

Насколько известно, ни одного телефонного разговора между китайским и американским лидерами за последние месяцы не состоялось.