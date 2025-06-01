Кілька тисяч угорців протестували проти обмежень для ЗМІ та неурядових організацій

Тисячі людей у неділю пройшли мовчазною ходою центром Будапешта щоб висловити протест проти законопроєкту, який дозволить владі застосовувати санкції до фінансованих з-за кордону неурядових організацій та ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За оцінками фотографа AFP, в акції протесту в Будапешті взяли участь кілька тисяч людей. Вони пройшли в повній тиші по мосту Свободи в центрі угорської столиці.

Деякі протестувальники символічно заклеїли рота, натякаючи на цензуру з боку угорської влади. "Сьогодні пожертва, завтра доказ злочину?" – було написано на одному з плакатів.

Пізніше учасники протесту обуреними вигуками засудили партію влади "Фідес", коли організатор зачитав імена всіх 115 депутатів, які виступили співавторами законопроєкту.

Законопроєкт "про прозорість у суспільному житті" надасть угорському уряду право вносити до чорного списку організації, які "загрожують суверенітету Угорщини, використовуючи іноземне фінансування для впливу на суспільне життя".

Їм також буде заборонено отримувати пожертви через щорічну програму утримання 1% від доходу, яка є важливим джерелом доходу для некомерційних організацій в Угорщині.

В уряді Угорщини своєю чергою не приховують, що повʼязують свою ініціативу з Україною і протидіють так званій "українській пропаганді".

Понад 80 редакторів провідних європейських медіа підписали петицію із закликом скасувати заплановане законодавство Угорщини, спрямоване проти правозахисних груп та ЗМІ

Європейська комісія закликала Угорщину відкликати законопроєкт, пообіцявши вжити "необхідних заходів", якщо він буде ухвалений.

Читайте більше у статті редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана".