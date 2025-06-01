Несколько тысяч венгров протестовали против ограничений для СМИ и НУО

Тысячи людей в воскресенье прошли молчаливым шествием по центру Будапешта, чтобы выразить протест против законопроекта, который позволит властям применять санкции к финансируемым из-за рубежа неправительственным организациям и СМИ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По оценкам фотографа AFP, в акции протеста в Будапеште приняли участие несколько тысяч человек. Они прошли в полной тишине по мосту Свободы в центре венгерской столицы.

Некоторые протестующие символически заклеили рот, намекая на цензуру со стороны венгерских властей. "Сегодня пожертвование, завтра доказательство преступления?" – было написано на одном из плакатов.

Позже участники протеста возмущенными криками осудили правящую партию "Фидес", когда организатор зачитал имена всех 115 депутатов, выступивших соавторами законопроекта.

Законопроект "о прозрачности в общественной жизни" предоставит венгерскому правительству право вносить в черный список организации, которые "угрожают суверенитету Венгрии, используя иностранное финансирование для влияния на общественную жизнь".

Им также будет запрещено получать пожертвования через ежегодную программу удержания 1% от дохода, которая является важным источником дохода для некоммерческих организаций в Венгрии.

В правительстве Венгрии, в свою очередь, не скрывают, что связывают свою инициативу с Украиной и противодействуют так называемой "украинской пропаганде".

Более 80 редакторов ведущих европейских СМИ подписали петицию с призывом отменить запланированное законодательство Венгрии, направленное против правозащитных групп и СМИ

Европейская комиссия призвала Венгрию отозвать законопроект, пообещав принять "необходимые меры", если он будет принят.

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