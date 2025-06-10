У Молдові кажуть, що причиною збою в аеропорту Кишинева стали атаки РФ на Україну

В уряді Молдови заявили, що технічні неполадки, зафіксовані в понеділок у Міжнародному аеропорту Кишинева, були викликані нестабільністю електромережі в Україні після російських атак.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав віцепрем’єр і міністр інфраструктури Молдови Володимир Боля, якого цитує IPN.

Боля пояснив, що Молдова наразі підключена до електромережі через Україну.

"Після бомбардувань на території України сталися десятки відключень електроенергії. Ці відключення призвели до загоряння частини обладнання в аеропорту", – зазначив він.

За словами міністра, хоча аеропорт має три лінії електропостачання – одну основну і дві резервні, – аварія все ж вплинула на роботу системи, викликавши значні збої.

"До полудня вдалося все виправити, оскільки у них (у аеропорту. – Ред.) були запасні деталі. Вони перейшли на ручний режим управління та інформування громадян. Було кілька затримок, але аеропорт перепросив і продемонстрував професіоналізм", – додав Боля.

Нагадаємо, вранці 9 червня роботу Міжнародного аеропорту Кишинева паралізував технічний збій.

Зокрема, технічні проблеми паралізували інформаційні системи аеропорту, у зв’язку з чим співробітникам довелось заповнювати посадкові квитки вручну.

Пасажири скаржились на хаос, відсутність інформації та недостатню організацію з боку персоналу.

Нагадаємо, на початку травня масштабні перебої в роботі цифрової системи звʼязку, яку використовують правоохоронці, рятувальні служби та органи влади, зафіксували одночасно в кількох федеральних землях Німеччини.