В аеропорту Кишинева стався технічний збій: квитки довелось виписувати від руки
Новини — Понеділок, 9 червня 2025, 12:13 —
Зранку у понеділок, 9 червня, роботу Міжнародного аеропорту Кишинева паралізував технічний збій.
Про технічні проблеми в аеропорту повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".
Зокрема, технічні проблеми паралізували інформаційні системи аеропорту, у зв’язку з чим співробітникам довелось заповнювати посадкові квитки вручну.
Представники аеропорту підтвердили вранці, що деякі сервіси тимчасово недоступні з технічних причин. Інформації щодо причин технічних проблем в аеропорту не надали.
Водночас пасажири скаржились на хаос, відсутність інформації та недостатню організацію з боку персоналу.
Влада Молдови повідомила, що в аеропорту Кишинева через технічні проблеми скасували два рейси – до Бухареста і Дортмунда, решта рейсів виконуються із затримками.
Близько 11:00 представники аеропорту повідомили, що технічну проблему в інформаційних системах вдалося усунути.
Зараз системи відновлюють поетапно. "Аеропорт працює з тимчасовими обмеженнями, але ми робимо все можливе, щоб якомога швидше повернутися до нормального режиму", – підкреслили в адміністрації.
Нагадаємо, на початку травня масштабні перебої в роботі цифрової системи звʼязку, яку використовують правоохоронці, рятувальні служби та органи влади, зафіксували одночасно в кількох федеральних землях Німеччини.
Крім того, через збій у роботі систем управління повітряним рухом у паризькому аеропорту Орлі було скасовано майже половину рейсів.