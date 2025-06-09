В аеропорту Кишинева стався технічний збій: квитки довелось виписувати від руки

Зранку у понеділок, 9 червня, роботу Міжнародного аеропорту Кишинева паралізував технічний збій.

Про технічні проблеми в аеропорту повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

Зокрема, технічні проблеми паралізували інформаційні системи аеропорту, у зв’язку з чим співробітникам довелось заповнювати посадкові квитки вручну.

Представники аеропорту підтвердили вранці, що деякі сервіси тимчасово недоступні з технічних причин. Інформації щодо причин технічних проблем в аеропорту не надали.

Водночас пасажири скаржились на хаос, відсутність інформації та недостатню організацію з боку персоналу.

Влада Молдови повідомила, що в аеропорту Кишинева через технічні проблеми скасували два рейси – до Бухареста і Дортмунда, решта рейсів виконуються із затримками.

Близько 11:00 представники аеропорту повідомили, що технічну проблему в інформаційних системах вдалося усунути.

Зараз системи відновлюють поетапно. "Аеропорт працює з тимчасовими обмеженнями, але ми робимо все можливе, щоб якомога швидше повернутися до нормального режиму", – підкреслили в адміністрації.

Нагадаємо, на початку травня масштабні перебої в роботі цифрової системи звʼязку, яку використовують правоохоронці, рятувальні служби та органи влади, зафіксували одночасно в кількох федеральних землях Німеччини.

Крім того, через збій у роботі систем управління повітряним рухом у паризькому аеропорту Орлі було скасовано майже половину рейсів.