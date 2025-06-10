В Молдове говорят, что причиной сбоя в аэропорту Кишинева стали атаки РФ на Украину

В правительстве Молдовы заявили, что технические неполадки, зафиксированные в понедельник в Международном аэропорту Кишинева, были вызваны нестабильностью электросети в Украине после российских атак.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал вице-премьер и министр инфраструктуры Молдовы Владимир Боля, которого цитирует IPN.

Боля пояснил, что Молдова сейчас подключена к электросети через Украину.

"После бомбардировок на территории Украины произошли десятки отключений электроэнергии. Эти отключения привели к возгоранию части оборудования в аэропорту", – отметил он.

По словам министра, хотя аэропорт имеет три линии электроснабжения – одну основную и две резервные, – авария все же повлияла на работу системы, вызвав значительные сбои.

"До полудня удалось все исправить, поскольку у них (в аэропорту. – Ред.) были запасные детали. Они перешли на ручной режим управления и информирования граждан. Было несколько задержек, но аэропорт извинился и продемонстрировал профессионализм", – добавил Боля.

Напомним, утром 9 июня работу Международного аэропорта Кишинева парализовал технический сбой.

В частности, технические проблемы парализовали информационные системы аэропорта, в связи с чем сотрудникам пришлось заполнять посадочные билеты вручную.

Пассажиры жаловались на хаос, отсутствие информации и недостаточную организацию со стороны персонала.

Напомним, в начале мая масштабные перебои в работе цифровой системы связи, которую используют правоохранители, спасательные службы и органы власти, зафиксировали одновременно в нескольких федеральных землях Германии.