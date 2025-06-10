Глава МЗС Литви про удари по Києву і Одесі: РФ знову розв’язала терор

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс обурено відреагував на масовану атаку РФ, внаслідок якої під ударом опинилися Київ і Одеса.

Про це литовський міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Будріс нагадав, що внаслідок російської атаки на Одесу був пошкоджений пологовий будинок. Також були зруйновані житлові будинки, є загиблі та поранені серед цивільних.

"Минулої ночі Росія знову розв'язала терор проти України, завдавши ударів безпілотниками і ракетами по Києву і Одесі... Путін і його імперські амбіції залишаються головною перешкодою на шляху до миру. Він не прагне до припинення війни – тільки до нових смертей і руйнувань", – підкреслив очільник МЗС Литви.

10 червня Росія вдарила по Україні 322 засобами повітряного нападу. Протиповітряній обороні вдалося збити 284 з них.

У Києві внаслідок удару постраждали чотири людини, пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, склади та залізницю, знищено авто, а також виникли близько 10 пожеж – деякі з них досі гасять.

Повідомляли, що внаслідок російського удару по Києву постраждала будівля неподалік представництва ЄС в Україні.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав не зволікати з новими потужними санкціями проти Росії після масштабних повітряних ударів.