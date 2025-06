Удар Росії по Києву пошкодив будівлю біля представництва ЄС

Внаслідок російської атаки по Києву у ніч проти 10 червня постраждала будівля неподалік представництва Європейського Союзу в Україні.

Про це у соцмережі Х написала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає "Європейська правда".

Матернова заявила, що внаслідок атаки сотні "Шахедів" та ракет, які тероризували українську столицю у ніч проти 10 червня, сильно постраждала будівля поруч із представництвом ЄС в Україні.

"І все ж люди вранці йдуть на роботу. Росія не зламає їх. Протиповітряна оборона рятує життя. Безмежна вдячність захисникам і рятувальникам", – додала вона.

Hundreds of Shahed drones & missiles. Another sleepless night. Fires across Kyiv. A building next to @EUDelegationUA was badly damaged.



And still, people go to work in the morning. Russia will not break them.



Air defence saves lives. Endless thanks to defenders & rescuers. pic.twitter.com/huplS89oSv