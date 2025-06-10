Укр Рус Eng

Удар Росії по Києву пошкодив будівлю біля представництва ЄС

фото
Новини — Вівторок, 10 червня 2025, 11:23 — Уляна Кричковська

Внаслідок російської атаки по Києву у ніч проти 10 червня постраждала будівля неподалік представництва Європейського Союзу в Україні.

Про це у соцмережі Х написала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає "Європейська правда".

Матернова заявила, що внаслідок атаки сотні "Шахедів" та ракет, які тероризували українську столицю у ніч проти 10 червня, сильно постраждала будівля поруч із представництвом ЄС в Україні.

"І все ж люди вранці йдуть на роботу. Росія не зламає їх. Протиповітряна оборона рятує життя. Безмежна вдячність захисникам і рятувальникам", – додала вона.

Зазначимо, у ніч проти 10 червня Росія вдарила по Україні 322 засобами повітряного нападу. Протиповітряній обороні вдалося збити 284 з них. 

У Києві внаслідок удару постраждали чотири людини, пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, склади та залізницю, знищено авто, а також виникли близько 10 пожеж – деякі з них досі гасять.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав не зволікати з новими потужними санкціями проти Росії після масштабних повітряних ударів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Матернова
Реклама: