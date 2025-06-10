Глава МИД Литвы об ударах по Киеву и Одессе: РФ снова развязала террор

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис возмущенно отреагировал на массированную атаку РФ, в результате которой под ударом оказались Киев и Одесса.

Об этом литовский министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Будрис напомнил, что в результате российской атаки на Одессу был поврежден роддом. Также были разрушены жилые дома, есть погибшие и раненые среди гражданских.

"Прошлой ночью Россия снова развязала террор против Украины, нанеся удары беспилотниками и ракетами по Киеву и Одессе... Путин и его имперские амбиции остаются главным препятствием на пути к миру. Он не стремится к прекращению войны – только к новым смертям и разрушениям", – подчеркнул глава МИД Литвы.

10 июня Россия ударила по Украине 322 средствами воздушного нападения. Противовоздушной обороне удалось сбить 284 из них.

В Киеве в результате удара пострадали четыре человека, повреждены жилые дома, бизнес-центр, склады и железная дорога, уничтожены авто, а также возникли около 10 пожаров – некоторые из них до сих пор тушат.

Сообщалось, что в результате российского удара по Киеву пострадало здание неподалеку представительства ЕС в Украине.

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал не медлить с новыми мощными санкциями против России после масштабных воздушных ударов.