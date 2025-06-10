В Естонії через збій в IT-системах МВС було паралізовано прикордонний контроль

В Естонії вранці у вівторок, 10 червня, зафіксували масштабний технічний збій в IT-системах установ Міністерства внутрішніх справ, що вплинуло на роботу центру екстреної допомоги та прикордонного контролю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як інформували в естонському МВС, особливо серйозно збій вдарив по системі прикордонного контролю: через порушення в роботі інформаційної системи Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA) на кордоні неможливо було провести необхідні процедури.

Найскладніша ситуація склалася на прикордонному пункті "Нарва-1", де утворилася черга з близько 300 осіб.

У Талліннському аеропорту близько 8 ранку в очікуванні виходу в зону поза Шенгену перебували близько 10 пасажирів, а в Південній Естонії на контроль чекали кілька автобусів, в яких перебувало приблизно 50 осіб.

Через несправність затримувалися відповіді на дзвінки за номером екстреної служби 112. Також була ускладнена робота інформаційної служби 1247.

За даними влади, технічний збій торкнувся також обслуговування клієнтів PPA. Вранці було неможливо подати заяву на документи і отримати їх.

Згодом пресслужба МВС повідомила, що проблема вирішена.

"Йдеться про технічний збій, точна причина якого ще з'ясовується. Підстав вважати, що це була кібератака, немає", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, вранці 9 червня роботу Міжнародного аеропорту Кишинева паралізував технічний збій.

Зокрема, технічні проблеми паралізували інформаційні системи аеропорту, у зв’язку з чим співробітникам довелось заповнювати посадкові квитки вручну.

Згодом в уряді Молдови заявили, що технічні неполадки, зафіксовані в понеділок у Міжнародному аеропорту Кишинева, були викликані нестабільністю електромережі в Україні після російських атак.