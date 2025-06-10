В Эстонии из-за сбоя в IT-системах МВД был парализован пограничный контроль

В Эстонии утром во вторник, 10 июня, зафиксировали масштабный технический сбой в IT-системах учреждений Министерства внутренних дел, что повлияло на работу центра экстренной помощи и пограничного контроля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как информировали в эстонском МВД, особенно серьезно сбой ударил по системе пограничного контроля: из-за нарушения в работе информационной системы Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) на границе невозможно было провести необходимые процедуры.

Самая сложная ситуация сложилась на пограничном пункте "Нарва-1", где образовалась очередь из около 300 человек.

В Таллиннском аэропорту около 8 утра в ожидании выхода в зону вне Шенгена находились около 10 пассажиров, а в Южной Эстонии на контроль ждали несколько автобусов, в которых находилось примерно 50 человек.

Из-за неисправности задерживались ответы на звонки по номеру экстренной службы 112. Также была затруднена работа информационной службы 1247.

По данным властей, технический сбой затронул также обслуживание клиентов PPA. Утром было невозможно подать заявление на документы и получить их.

Впоследствии пресс-служба МВД сообщила, что проблема решена.

"Речь идет о техническом сбое, точная причина которого еще выясняется. Оснований считать, что это была кибератака, нет", – отметили в ведомстве.

Напомним, утром 9 июня работу Международного аэропорта Кишинева парализовал технический сбой.

В частности, технические проблемы парализовали информационные системы аэропорта, в связи с чем сотрудникам пришлось заполнять посадочные билеты вручную.

Впоследствии в правительстве Молдовы заявили, что технические неполадки, зафиксированные в понедельник в Международном аэропорту Кишинева, были вызваны нестабильностью электросети в Украине после российских атак.