У Франції учень напав з ножем на шкільну помічницю під час перевірки рюкзаків

У вівторок, 10 червня, у Франції школяр напав із ножем на шкільну помічницю під час перевірки рюкзаків учнів – вона загинула.

Про це повідомляє Le Figaro із посиланням на дані французької поліції, передає "Європейська правда".

Французька поліція допитувала школяра, який у вівторок, 10 червня, зарізав 31-річну шкільну помічницю під час перевірки рюкзаків учнів біля воріт школи в місті Ножан на північному сході Франції.

Підозрюваний утримується в жандармерії Ножана.

"Під час охорони наших дітей у Ножані загинула шкільна помічниця, ставши жертвою безглуздої хвилі насильства", – написав президент Емманюель Макрон у X.

ДОПОВНЕНО О 14:16. За даними національної жандармерії, жандарм, який затримував 15-річного учня 9 класу середньої школи, отримав легкі поранення руки.



За словами жандармерії, підозрюваний був затриманий і взятий під варту "дуже швидко".

Варто зазначити, що цього ж дня внаслідок стрілянини, яка сталася в одній зі шкіл австрійського міста Грац, загинули дев’ять осіб, зокрема сам стрілець.

Наприкінці травня у Берліні 13-річний хлопець вдарив однокласника ножем на території школи. Слідчі виключили мотив, пов'язаний з ксенофобією або релігією, оскільки обидвоє дітей є громадянами Німеччини.