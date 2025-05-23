У Берліні затримали 13-річного хлопця, який вдарив однокласника ножем

13-річного підлітка, якого підозрюють у нападі з ножем на однокласника в школі в берлінському районі Шпандау напередодні, затримали в пʼятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Підлітка, підозрюваного в нападі з ножем, поліцейські знайшли у районі "старого міста" Шпандау. Хлопця затримали і найближчим часом направлять для огляду.

Правоохоронці напередодні звернулись до громадськості з проханням допомогти в пошуку 13-річного хлопця, який ударив однокласника ножем у роздягальні й утік.

Слідчі виключили мотив, пов'язаний з ксенофобією або релігією, оскільки обидвоє дітей є громадянами Німеччини.

"Немає жодних даних про те, чому він (затриманий. – Ред.) це зробив. Він просто раптово вдарив ножем і втік", – повідомив раніше речник поліції Шпандау.

Через юний вік затриманому не загрожує покарання і він не буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

Раніше цього тижня стало відомо про напад у школі у фінському місті Тампере на трьох 15-річних учениць, який скоїв 16-річний підліток.