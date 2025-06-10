Во Франции ученик напал с ножом на школьную помощницу во время проверки рюкзаков

Во вторник, 10 июня, во Франции школьник напал с ножом на школьную помощницу во время проверки рюкзаков учеников – она погибла.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные французской полиции, передает "Европейская правда".

Французская полиция допрашивала школьника, который во вторник, 10 июня, зарезал 31-летнюю школьную помощницу во время проверки рюкзаков учеников у ворот школы в городе Ножан на северо-востоке Франции.

Подозреваемый содержится в жандармерии Ножана.

"Охраняя наших детей, в Ножане погибла школьная помощница, став жертвой бессмысленной волны насилия", – написал президент Эмманюэль Макрон в X.

ДОПОЛНЕНО В 14:16. По данным национальной жандармерии, жандарм, который задерживал 15-летнего ученика 9 класса средней школы, получил легкие ранения руки.

По словам жандармерии, подозреваемый был задержан и взят под стражу "очень быстро".

Стоит отметить, что в этот же день в результате стрельбы, которая произошла в одной из школ австрийского города Грац, погибли девять человек, в том числе сам стрелок.

В конце мая в Берлине 13-летний подросток ударил одноклассника ножом на территории школы. Следователи исключили мотив, связанный с ксенофобией или религией, поскольку оба ребенка являются гражданами Германии.